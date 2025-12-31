زمبابوے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان سکندر رضا کے 13 سالہ بھائی محمد مہدی انتقال کر گئے۔
زمبابوے کرکٹ نے افسوسناک خبر کی تصدیق کرتے ہوئے سکندر رضا اور ان کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
زمبابوے کرکٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق محمد مہدی کا انتقال 29 دسمبر کو ہرارے میں ہوا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا تھے اور حالیہ طبی پیچیدگیوں کے باعث جانبر نہ ہو سکے۔
زمبابوے کرکٹ بورڈ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ بورڈ کی انتظامیہ، کھلاڑی اور اسٹاف اس مشکل گھڑی میں سکندر رضا اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔
کرکٹ حلقوں اور مداحوں کی جانب سے بھی سکندر رضا کے بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔