کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

ڈکیتی کے دوران قتل میں ملوث 18 ڈاکو بھی مارے گئے، دہشت گردی میں ملوث چار بھارتی جاسوس بھی گرفتار ہوئے، ایس ایس پی

ویب ڈیسک December 31, 2025
فوٹو: ایس آئی یو پولیس
کراچی:

اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ(ایس آئی یو)نے سال 2025 کی کارکردگی کے اعداد و شمار جاری کردیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 40 پولیس مقابلے ہوئے اور 690 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر محمد عمران خان نے بتایا کہ ایس آئی یو نے مجموعی طور پر 690 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کیا، بھتہ خوروں اور ڈکیتوں کے درمیان 40 پولیس مقابلے ہوئے اور تاجروں اور صنعت کاروں سے بھتہ طلبی میں ملوث 6 بھتہ خور مارے گئے.

بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

انہوں نے بتایا کہ ڈکیتی کے دوران قتل میں ملوث 18 ڈاکو بھی مارے گئے، 40 پولیس مقابلوں میں 29 زخمی سمیت 82 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ڈکیتی کے دوران قتل میں ملوث 60 ملزمان گرفتار ہوئے۔

ایس ایس پی محمد عمران خان نے بتایا کہ بھتہ طلبی میں ملوث 99 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ملزمان سے اسلحہ 223 پستول، 7 رائفلیں اور 5 گرینڈ برآمد کیے گئے۔

پولیس افسر نے بتایا کہ دہشت گردی میں ملوث چار بھارتی جاسوس بھی گرفتار ہوئے۔

ان کا کہنا تھا کہ ایس آئی یو نے کروڑوں روپے مالیت کی کثیر مقدار میں منشیات برآمد کیں، جس میں 574 کلو چرس، 49 کلو آئس، 10 کلو ہیروئین، 6.5 کلو تنزانیہ کرسٹال، 3.5 کلو سے زائد ویڈ، 356 گرام کوکین اور 236 شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔

ایس ایس پی نے بتایا کہ سناروں سے سونا اور نقدی رقم لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا، 608 گرام طلائی زیورات اور ایک کروڑ 37 لاکھ کی رقم برآمد کی گئی۔

ایس ایس پی محمد عمران خان نے بتایا کہ ایس آئی یو کی جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔
