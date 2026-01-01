امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

خاتون نے ویب سائٹ سے دو ڈالر فاسٹ پلے ٹکٹ خریدنا تھا لیکن انہوں نے حادثاتی طور پر 20 ڈالر کا ٹکٹ خرید لیا

ویب ڈیسک January 01, 2026
امریکی خاتون کو ایک غلطی نے ڈھائی لاکھ ڈالر کا جیک پاٹ جتوا دیا۔

امریکی ریاست اِلینوائے کے شہر جانسن سٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہولی نے بتایا کہ انہیں ویب سائٹ سے دو ڈالر فاسٹ پلے ٹکٹ خریدنا تھا لیکن انہوں نے حادثاتی طور پر 20 ڈالر میگنیفیسنٹ ملٹی پلائر ٹکٹ خرید لیا۔

ہولی نے بتایا کہ وہ فلم دیکھ رہی تھیں اور اس ہی دوران انہوں نے حادثاتی طور پر 20 ڈالر ٹکٹ خرید لیا۔

غیر ارادی طور پر خریدا جانے والے اس ٹکٹ سے خاتون نے 2 لاکھ 50 ہزار ڈالر کا جیک پاٹ جیت لیا۔

انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے نتائج چیک کیے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ انعام جیت چکی ہیں۔
