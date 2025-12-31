انسان کتوں سے پہلے کونسا جانور پالتے تھے؟

سائنس دانوں نے اس جانور کی باقیات سوئیڈن کے جزیرے سے دریافت کیں

ویب ڈیسک December 31, 2025
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سوئیڈن کے ایک جزیرے میں پائے جانے والے قبل از تاریخ بھیڑیوں کی باقیات بتاتی ہیں کہ کتوں سے ہزاروں برس قبل انسان بھیڑیوں کو پالا کرتے تھے۔

اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے محققین کا کہنا تھا کہ 3000 تا 5000 برس قدیم یہ باقیات ماہرینِ آثارِ قدیمہ کو سوئیڈن کے ایک جزیرے میں اسٹورا فورور نامی غار میں ملیں۔ غار میں پتھر اور کانسی کے دور میں بھیڑیوں کے بڑے پیمانے پر استعمال کے شواہد ملے۔

اس جزیرے کا رقبہ صرف 2.5 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں سے مقامی زمینی مملیے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ علیحدہ خطہ ہونے کی وجہ سے محققین کا ماننا ہے کہ یہاں لوگ بھیڑیوں کو پالتے تھے۔

کتے پہلی بار بھیڑیوں سے قدیم پتھر کے دور میں ابھرے (دیگر جانوروں کے پالے جانے سے قبل)۔ تاہم، یہ بات واضح نہیں کہ یہ بھیڑیے کہاں اور کیسے پالے جاتے تھے۔
