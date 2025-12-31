نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا گیا

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
کراچی:

نیاسال 2026 مبارک! ملک بھرکے مختلف شہروں میں جشن اور آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا گیا۔

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں رات 12 بجتے ہی آتش بازی اور بھرپور جشن کے ساتھ ہی نئے سال کا استقبال کیا گیا۔

کراچی میں گورنر ہاؤس میں سال نو کی شان دار تقریب منعقد کی گئی جہاں سال 2026 کے استقبال کے لیے آتش بازی کی گئی اور عوام کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔

میئر کراچی مرتضی وہاب نئے سال کا جشن منانے باغ ابن قاسم پہنچے، میوزیکل نائٹ میں گلو کاروں نے علاقائی زبانوں میں لوک موسیقی کا مظاہرہ کیا اور 12 بجتے ہی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نئے سال کا بھرپوراستقبال کیا گیا، شہری گھروں سے نکل آئے، ایکسپریس وے پر امارات ڈاؤن ٹاؤن بلڈنگ سے شان دار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جس سے آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں بکھر گئیں۔

شہریوں کی جانب سے نئے سال کا استقبال بارش اور سرد موسم میں بھی جاری رہا، بارش کا سلسلہ کبھی رم جھم اور کبھی تیزی سے مسلسل جاری رہا، خواتین، بچے اور جوان چھتریاں لیے گرم کپڑے پہنے ایکسپریس وے پر پہنچ گے۔

تیز بارش اور سردی بھی من چلوں کو نہ روک سکی، موٹرسائیکلوں پر سوار نوجوانوں کی بڑی تعداد سواں گارڈن گیٹ کے سامنے موجود رہی۔

لاہور میں نئے سال کا جشن لبرٹی چوک پر شا ندار آتش بازی کے مظاہرہ منایا گیا، شہریوں کی بڑی تعداد لبرٹی چوک پر موجود تھی، آتش بازی کا اہتمام حکومت پنجاب کی جانب سے کیا گیا۔

نئے سال کے جشن کے موقع پر صوبائی دارالحکومت میں پولیس کی بھاری نفری اور ٹریفک وارڈنز بھی لبرٹی چوک میں تعینات رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |
عتیقہ اوڈھو پاکستانی فنکاروں کی آواز بن گئیں؛ بالی ووڈ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

عتیقہ اوڈھو پاکستانی فنکاروں کی آواز بن گئیں؛ بالی ووڈ کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 31, 2025 10:58 PM |
اسٹرینجر تھنگز 5 کا فائنل ٹریلر جاری، الیون آخری جنگ کے لیے تیار

اسٹرینجر تھنگز 5 کا فائنل ٹریلر جاری، الیون آخری جنگ کے لیے تیار

 Dec 31, 2025 06:32 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو