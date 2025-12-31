پُراسرار علاقے برمودا تکون سے متعلق ایک اور حیران کن انکشاف!

حال ہی میں سائنس دانوں نے برمودا تکون سے متعلق ان پُراسرار کہانیوں میں ایک اور کا اضافہ کر دیا ہے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

برمودا تکون سے متعلق طرح طرح کے کہانیاں مشہور ہیں اور حال ہی میں سائنس دانوں نے ان پُراسرار کہانیوں میں ایک اور کا اضافہ کر دیا ہے۔

سائنس دانوں نے برمودا کے نیچے موجود علاقے کا مطالعہ کیا اور ایسا ڈھانچہ دریافت کیا جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔

برمودا تکون شمالی بحرِ اوقیانوس میں فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کے درمیان ایک علاقہ ہے جس سے متعلق غیر معمولی واقعات مشہور ہیں۔

اس علاقے کو ایک مافوق الفطرت خطہ مانا جاتا ہے جہاں فضائی جہاز، بحری جہاز اور لوگ غیر معمولی حالات میں غائب ہوجاتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

انسان کتوں سے پہلے کونسا جانور پالتے تھے؟

سائنس دانوں نے برمودا جزیرے کے نیچے ایک حقیقی معمے کا سراغ لگایا ہے۔

جزیرے کے گہرائی کا جائزہ لینے کے بعد سائنس دانوں نے 19.95 کلو میٹر موٹی پُراسرار چٹان کا سراغ لگایا ہے۔

کارنیگی انسٹیٹیوشن فار سائنس سے تعلق رکھنے والے سیسمولوجسٹ ولیم فریزر کا کہنا تھا کہ عموما اوشیئنک کرسٹ کے بعد مینٹل متوقع ہوتی ہے۔ لیکن برمودا میں کرسٹ کے نیچے ایک اور پرت ہے جو کہ برمودہ کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹ میں ہے۔

یہ پرت برمودا کے نیچے موجود کرسٹ اور مینٹل کے درمیان موجود ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 12:37 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |
کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |

متعلقہ

Express News

انسان کتوں سے پہلے کونسا جانور پالتے تھے؟

Express News

دنیا کا سب سے وزنی انسان 41 برس کی عمر میں چل بسا

Express News

اٹلی: 30 برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش

Express News

1800 فونز جمع کرکے محفوظ کرنے والا جاپانی شہری

Express News

سادہ سا حساب، مگر انٹرنیٹ پر ہنگامہ: کیا آپ 20 سیکنڈ میں اسے حل کرسکتے ہیں؟

Express News

فلم ’شعلے‘ کا منظر حقیقت بن گیا، محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو