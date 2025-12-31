کراچی؛ نئے سال کا جشن منانے کے دوران کی گئی ہوائی فائرنگ، نوعمر لڑکی سمیت 12 افراد زخمی

کراچی:
شہر میں نئے سال 2026 کا جشن منانے کے دوران ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے شہریوں کے زخمی ہو کر اسپتال لائے جانے کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا اور نو عمر لڑکی سمیت 12 افراد زخمی ہوگئے جبکہ پولیس نے 14 افراد کو ہوائی فائرنگ کے الزام میں گرفتار کرلیا۔
چھیپا فاؤنڈیشن کے ترجمان شاہد چوہدری کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہوائی فائرنگ کے دوران نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے 12 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں چنیسر گوٹھ کے قریب 36 سالہ مختیار، گولیمار حاجی مرید گوٹھ کے قریب 33 سالہ نبیل، نیو سبزی منڈی میزان بینک کے قریب 40 سالہ نیک محمد، کورنگی 5 نمبر کے قریب 20 سالہ احمد جبکہ پاک کالونی بڑا بورڈ چمن سینما کے قریب 30 سالہ محمد اسلم زخمی ہوگیا۔
ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن نے بتایا کہ کورنگی کے ایریا مارکیٹ کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 11 سالہ مہہ جبین زخمی ہوگئی، اعظم بستی گلی نمبر 13 کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 35 سالہ خالق مسیح، صفورا چورنگی کے قریب 7 سالہ فریحہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے زخمی ہوگئیں۔
اسی طرح نارتھ ناظم آباد بلاک آئی امام کلینک کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 16 سالہ شام کمار، جوہر موڑ کے قریب 65 سالہ حاجی ظہیر، لیاری کلاکوٹ کے قریب 45 سالہ جان بہادر ، لیاقت آباد 420 ہوٹل کے قریب 18 سالہ فیضان زخمی ہوگیا۔
کراچی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے زخمی افراد کو عباسی، جناح اور سول اسپتال منتقل کیا گیا۔
ہوائی فائرنگ کے الزام میں 14 افراد گرفتار
پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 14 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کرلیا۔
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان صدیقی کے مطابق خواجہ اجمیر نگری پولیس نے نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم محمد سلیمان گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔
انہوں نے بتایا کہ گلبرگ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 3 افراد عثمان، بلال اور بلاول کو گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔
ان کا کہنا تھا کہ یوسف پلازہ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 5 ملزمان، جوہر آباد پولیس نے 2 ملزمان اورسپر مارکیٹ پولیس نے بھی ہوائی فائرنگ کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔
پولیس نے بتایا کہ قائد آباد پولیس نے مظفر آباد کالونی میں چھاپہ مار کر ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم سلمان کو گرفتار کر کے 30 بور پستول، گولیاں اور چلیدہ خول برآمد کرلیے۔
گلشن معمار پولیس نے نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم ولی محمد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا۔