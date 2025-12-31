کراچی؛ نئے سال کا جشن منانے کے دوران کی گئی ہوائی فائرنگ، نوعمر لڑکی سمیت 12 افراد زخمی

پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 14 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کرلیا، ایس ایس پی سینٹرل

منور خان December 31, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر میں نئے سال 2026 کا جشن منانے کے دوران ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے شہریوں کے زخمی ہو کر اسپتال لائے جانے کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا اور نو عمر لڑکی سمیت 12 افراد زخمی ہوگئے جبکہ پولیس نے 14 افراد کو ہوائی فائرنگ کے الزام میں گرفتار کرلیا۔

چھیپا فاؤنڈیشن کے ترجمان شاہد چوہدری کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہوائی فائرنگ کے دوران نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے 12 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں چنیسر گوٹھ کے قریب 36 سالہ مختیار، گولیمار حاجی مرید گوٹھ کے قریب 33 سالہ نبیل، نیو سبزی منڈی میزان بینک کے قریب 40 سالہ نیک محمد، کورنگی 5 نمبر کے قریب 20 سالہ احمد جبکہ پاک کالونی بڑا بورڈ چمن سینما کے قریب 30 سالہ محمد اسلم زخمی ہوگیا۔

ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن نے بتایا کہ کورنگی کے ایریا مارکیٹ کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 11 سالہ مہہ جبین زخمی ہوگئی، اعظم بستی گلی نمبر 13 کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 35 سالہ خالق مسیح، صفورا چورنگی کے قریب 7 سالہ فریحہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے زخمی ہوگئیں۔

اسی طرح نارتھ ناظم آباد بلاک آئی امام کلینک کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 16 سالہ شام کمار، جوہر موڑ کے قریب 65 سالہ حاجی ظہیر، لیاری کلاکوٹ کے قریب 45 سالہ جان بہادر ، لیاقت آباد 420 ہوٹل کے قریب 18 سالہ فیضان زخمی ہوگیا۔

کراچی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے زخمی افراد کو عباسی، جناح اور سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

ہوائی فائرنگ کے الزام میں 14 افراد گرفتار

پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 14 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کرلیا۔

ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان صدیقی کے مطابق خواجہ اجمیر نگری پولیس نے نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم محمد سلیمان گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔

انہوں نے بتایا کہ گلبرگ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 3 افراد عثمان، بلال اور بلاول کو گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔

ان کا کہنا تھا کہ یوسف پلازہ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 5 ملزمان، جوہر آباد پولیس نے 2 ملزمان اورسپر مارکیٹ پولیس نے بھی ہوائی فائرنگ کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس نے بتایا کہ قائد آباد پولیس نے مظفر آباد کالونی میں چھاپہ مار کر ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم سلمان کو گرفتار کر کے 30 بور پستول، گولیاں اور چلیدہ خول برآمد کرلیے۔

گلشن معمار پولیس نے نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم ولی محمد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 12:37 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |
کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو