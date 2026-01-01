ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں بڑا جھٹکا، پہلی ششماہی میں 321 ارب روپے کا شارٹ فال

صرف جولائی 2025 ایسا مہینہ تھا جس میں ٹیکس وصولیاں ہدف سے زیادہ رہیں، ایف بی آر

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی ششماہی (جولائی تا دسمبر) اور دسمبر 2025 کے ماہانہ ٹیکس وصولی کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق دسمبر 2025 میں ایف بی آر کو تقریباً 21 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا۔

اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2025 میں ایف بی آر کو مجموعی طور پر 1425 ارب روپے کی عبوری خالص ٹیکس وصولیاں ہوئیں، جبکہ مقررہ ہدف 1446 ارب روپے تھا۔

اسی طرح رواں مالی سال کی پہلی ششماہی (جولائی تا دسمبر) میں ایف بی آر کی مجموعی عبوری خالص ٹیکس وصولیاں 6169 ارب روپے رہیں، جو مقررہ ہدف 6490 ارب روپے سے 321 ارب روپے کم ہیں۔

یہ شارٹ فال پہلے پانچ ماہ میں 315 ارب روپے تھا جو دسمبر کے بعد مزید بڑھ گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر کے حتمی اعداد و شمار مرتب ہونے کے بعد شارٹ فال میں کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے، تاہم مجموعی صورتحال تشویشناک ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

چیئرمین ایف بی آر کا چھوٹے کاروبار کو پوائنٹ آف سیل کے نفاذ سے چھوٹ دینے کا اعلان

Express News

ایف بی آر کے اقدامات پر تاجروں کی ملک گیر شٹرڈاؤن ہڑتال اور ڈی چوک پر دھرنے کی دھمکی

Express News

ایف بی آر مقررہ کردہ ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں بھی ناکام، 5 ماہ میں 315 ارب روپے کا شارٹ فال

پہلی ششماہی میں نمایاں کمی کے باعث ایف بی آر کے لیے رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ 13.9 ٹریلین روپے کے نظرثانی شدہ ٹیکس ہدف کا حصول بھی ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو آمادہ کر کے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14 ہزار 131 ارب روپے سے کم کر کے 13.9 ٹریلین روپے مقرر کروایا تھا۔

تاہم مسلسل ریونیو شارٹ فال کے باعث یہ نظرثانی شدہ ہدف بھی خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔

ایف بی آر حکام کے مطابق رواں مالی سال میں صرف جولائی 2025 ایسا مہینہ تھا جس میں ٹیکس وصولیاں ہدف سے زیادہ رہیں۔

جولائی میں 748 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 757 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ اس کے بعد اگست میں 950 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 901 ارب، ستمبر میں 1325 ارب کے مقابلے میں 1228 ارب، اکتوبر میں 1026 ارب کے مقابلے میں 951 ارب اور نومبر میں 995 ارب کے مقابلے میں 895 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا، جبکہ دسمبر میں بھی ہدف سے 21 ارب روپے کم ریونیو اکٹھا ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 12:37 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |
کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

ملک میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد 20 کروڑ، براڈبینڈ کنکشنز  15 کروڑ سے تجاوز کرگئے

Express News

پی ٹی سی ایل نے با ضابطہ طور پر ٹیلی نار پاکستان کا انتظام سنبھال لیا

Express News

اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی مالی شمولیت کا انڈیکس متعارف کرا دیا

Express News

سرمایہ کاری، برآمدات اور نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں کمی ریکارڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو