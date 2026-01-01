امریکا کا منشیات بردار کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تین افراد ہلاک

ہلاک ہونے والے تینوں افراد ایک ہی کشتی میں سوار تھے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
واشنگٹن:

امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی سمندری حدود میں مبینہ منشیات بردار تین کشتیوں پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔

ان ہلاکتوں کے بعد واشنگٹن کی جانب سے منشیات اسمگلروں کے خلاف جاری کارروائیوں میں مارے جانے والوں کی مجموعی تعداد کم از کم 110 تک پہنچ گئی ہے۔

امریکی سدرن کمانڈ جو وسطی اور جنوبی امریکا میں امریکی افواج کی کارروائیوں کی ذمہ دار ہے، کے مطابق حملوں میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث تین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جو ایک قافلے کی صورت میں سفر کر رہی تھیں۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکی فورسز کی وینزویلا کے ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کی کوشش

بیان کے مطابق ہلاک ہونے والے تینوں افراد ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔

تاہم امریکی حکام کی جانب سے ان حملوں کی درست جغرافیائی مقام کی فوری طور پر وضاحت نہیں کی گئی۔

ماضی میں اس نوعیت کی کارروائیاں بحیرہ کیریبین یا مشرقی بحرالکاہل کے علاقوں میں کی جا چکی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 12:37 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |
کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |

متعلقہ

Express News

سالِ نو کا تحفہ؛ متحدہ عرب امارات کا پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

افغانستان؛ طالبان نے موسیقی کے سیکڑوں آلات ضبط کرکے نذرِ آتش کر دیئے

Express News

بھارت؛ 16 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم برقع میں گرفتار؛ ویڈیو وائرل

Express News

طالبان نے کن کتب اور مضامین پر پابندی عائد کیں؛ فہرست سامنے آگئی

Express News

جرمنی؛ ہیوی مشینری سے دیوار توڑ کر بینک میں ڈکیتی؛ چور کس فلم سے متاثر تھے؟

Express News

سالِ نو مبارک؛ 2026 کا رنگا رنگ آتش بازی سے شاندار استقبال، موسیقی اور رقص

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو