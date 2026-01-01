پھول نگر کے قریب ملتان روڈ پر بارش کے باعث خوفناک ٹریفک حادثہ، مزدا ڈرائیور زخمی

حادثے کے بعد عقب سے آنے والی متعدد گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا گئیں

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
پھول نگر:

ملتان روڈ پھول نگر کے قریب بارش کے باعث سڑک پر پھسلن ہونے سے ٹریفک کا خوفناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک ٹریلر نے مزدا کو ٹکر مار دی۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد عقب سے آنے والی متعدد گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔

حادثے کے نتیجے میں مزدا کا ڈرائیور گاڑی میں پھنس گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائی کے بعد ڈرائیور کو زخمی حالت میں گاڑی سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ بارش کے باعث سڑک پر پھسلن ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر رہی، تاہم گاڑیوں کو ہٹا کر راستہ بحال کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 12:37 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |
کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

کینیڈا میں حملوں کے بعد کپل شرما نے اپنا کیفے کس ملک میں کھول لیا ؟

 Dec 31, 2025 11:34 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو