جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

ہانک کانگ سے تعلق رکھنے والے ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیکی چین بھی غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے۔
جیکی چین کی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بتارہے ہیں کہ کیسے غزہ کے ایک بچے کی باتوں نے انہیں رلا دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ’حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی، جیسے ہی میں نے اس بچے کو بات کرتے ہوئے سنا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جب بچے سے پوچھا گیا کہ ’تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس نے جواب دیا، ہماری طرف کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔
جیکی چین نے کہا کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ غزہ کے بچے روزانہ بمباری کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس بچے کی بات میں کوئی جذباتی اظہار نہیں تھا۔
ان کے مطابق، بڑھاپا ایک خوشی ہے اور جب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بڑا نہیں ہو پائے گا، تو یہ انسان کے دل کو بہت تکلیف دیتا ہے۔