جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

غزہ کے بچے روزانہ بمباری کا سامنا کر رہے ہیں، جیکی چین

January 01, 2026
ہانک کانگ سے تعلق رکھنے والے ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیکی چین بھی غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے۔

جیکی چین کی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بتارہے ہیں کہ کیسے غزہ کے ایک بچے کی باتوں نے انہیں رلا دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ’حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی، جیسے ہی میں نے اس بچے کو بات کرتے ہوئے سنا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

جب بچے سے پوچھا گیا کہ ’تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس نے جواب دیا، ہماری طرف کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔

غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین، اسرائیل نے 37 امدادی این جی اوز پر پابندی لگا دی

71 سالہ جیکی چین نئی فلم میں بھی اسٹنٹس خود کرنے کیلئے پُرعزم، کب ریلیز ہوگی؟

جیکی چین نے کہا کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ غزہ کے بچے روزانہ بمباری کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس بچے کی بات میں کوئی جذباتی اظہار نہیں تھا۔

ان کے مطابق، بڑھاپا ایک خوشی ہے اور جب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بڑا نہیں ہو پائے گا، تو یہ انسان کے دل کو بہت تکلیف دیتا ہے۔

 
 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |

