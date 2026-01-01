بلوچ ٹریننگ وِنگ میں سولجرز کے اکیسویں بیج کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ

کمانڈنٹ بلوچ رجمنٹ سینٹرنے تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

بلوچ ٹریننگ وِنگ کوئٹہ میں سولجرز کے بنیادی فوجی تربیتی کورس کے21 ویں بیج کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔

بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 170 جوانوں نے کامیابی سے تربیت مکمل کر کے پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔

کمانڈنٹ بلوچ رجمنٹ سینٹرنے تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اختتام پر مہمانِ خصوصی نے جوانوں اور ان کے اہلخانہ کو مبارکباد پیش کی۔

تربیتی کورس کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ فوج میں بھرتی ہوکر پاکستان کا دفاع کریں۔

ایک پاس آوٹ جوان کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کے دوران پیش آنے والے مختلف چیلنجز نے میری کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ میں نے آج 6 ماہ کی ٹریننگ مکمل کی، جس میں ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تربیت سے گزارا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو