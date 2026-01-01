پاکستان کی اقتصادی ترقی؛ صنعتی، زرعی اور دیگر اہم  شعبوں میں شاندار پیش رفت

رواں مالی سال کے دوران صنعتی شعبہ میں 9.38 فیصد شاندار شرح نموریکارڈ ہوئی ہے

ویب ڈیسک January 01, 2026
ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک پالیسی اصلاحات کے خوش آئند ثمرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ 

پاکستانی معیشت اپنے سفر میں مثبت رخ اختیار کرچکی ہے اور گزشتہ سال کی نسبت واضح بہتری و ترقی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پاکستان کے زرعی، صنعتی اور دیگر اہم  شعبوں میں شاندار شرح  نمو، ملکی اقتصادی استحکام اور سرمایہ کاری کے مواقع میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ 

پاکستان کی معیشت میں نئی توانائی، مستحکم معیشت  اور متوازن ترقی کے ساتھ اقتصادی استحکام کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔  رواں مالی سال جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ، گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.15 فیصد زیادہ ملکی معیشت میں حوصلہ افزا پیش رفت کی نشاندہی کی گئی۔

وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق رواں مالی سال کے دوران صنعتی شعبہ میں 9.38 فیصد شاندار شرح نموریکارڈ ہوئی ہے جو گذشتہ سال کی محض 0.12 فیصد ترقی کے مقابلے میں معاشی عروج کی علامت  ہے۔

زرعی شعبہ میں 2.89 فیصد شرح نمو جبکہ  لائیو اسٹاک شعبہ میں 6.29 فیصد  اضافہ ملکی معیشت کی مستحکم اور متوازن ترقی کی ضمانت ہے۔ زرعی شعبے میں نمایاں ترقی، پیداواری استحکام اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ بھی ملکی اقتصادی مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔

مینوفیکچرنگ میں 5.78 فیصد اضافہ، آٹوموبائل اور ٹرانسپورٹ شعبے میں بالترتیب 84.6 فیصد اور 40.7 فیصد شاندار نمو ریکارڈ 

مالی اور انشورنس شعبہ میں 10.36 فیصد نمو کے ساتھ گزشتہ سال کے منفی اثرات سے شاندار بحالی دیکھنے میں آئی ہے۔ تعمیراتی شعبہ ،تعلیم ،صحت ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور شعبہ جنگلات کے شرح نمو  میں خاطر خواہ ترقی، معیشت کے مستحکم اور متوازن رجحان کا ثبوت ہے۔    

پاکستان کی مستحکم معیشت اور متوازن شرح نمو پاکستان کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے مزید پرکشش بنا رہی ہیں۔ پاکستان کے اہم شعبوں میں مسلسل مثبت کارکردگی کے ساتھ پاکستان اقتصادی استحکام، ترقی اور عالمی پذیرائی بھی حاصل کر رہا ہے۔
