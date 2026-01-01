2025 میں کتنے پاکستانیوں نے پاسپورٹس بنوائے؟

جدید پاسپورٹس پرنٹنگ اور پراسسنگ سے پاسپورٹس کا تیز ترین اجراء کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

سال 2025 کے اختتام پر ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس اینڈ امیگریشن کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کردی گئی ہے۔

2025 وزیراعظم و وزیر داخلہ کی ہدایت پر ڈی جی پاسپورٹس کی جانب سے انقلابی اقدامات کا سال رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2025 کے دوران جدید پرنٹرز کی انسٹالیشن سے پاسپورٹس بیک لاگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا گیا۔

شہریوں کی سہولت کے لئے تاریخ میں پہلی بار 24/7 پاسپورٹس پراسسنگ و ڈلیوری سروس کا آغاز کیا گیا، پاسپورٹ ہیڈ کوارٹرز سمیت دیگر دفاتر کی تزئین و آرائش کو مکمل کیا گیا۔  اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں میں ون ونڈو سروس کا آغاز کیا گیا۔

مزید برآں شہریوں کے لیے جدید ای پاسپورٹس اور سیکورٹی فیچرز سے بھرپور نئی پاسپورٹ بک لیٹ تیار کی گئی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے مزید پاسپورٹ دفاتر اور کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے۔

گزشتہ ایک سال کے دوران مجموعی طور پر 55 لاکھ 72 ہزار 13 شہریوں نے پاسپورٹس بنوائے جبکہ سال 2025 کے دوران نارمل کیٹگری میں 32 لاکھ 75 ہزار 263 ایم آر پی پاسپورٹس کا اجراء کیا گیا۔ 

ارجنٹ کیٹگری میں 18 لاکھ 39 ہزار 487 جبکہ 2 لاکھ 76 ہزار 789 پاسپورٹس کا اجراء فاسٹ ٹریک کے تحت کیا گیا۔ سال 2025 کے دوران شہریوں کی جانب سے جدید ای پاسپورٹس بنوانے کے رجحان میں بھی تیزی دیکھی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |
نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

نئے سال دھرندھر کا سنسرشدہ ورژن دیکھنے کو ملے گا؛ حیران کن تبدیلی

 Jan 01, 2026 12:56 AM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو