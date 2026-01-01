آن لائن خریداری میں آپ نے بھی دھوکا کھایا؟ بچنے کے آسان طریقے جانیے!

صارفین کو اعتماد صرف ان برانڈز یا آن لائن اسٹورز پر کرنا چاہیے جو واضح ریٹرن پالیسی، کسٹمر سروس اور مکمل معلومات فراہم کرتے ہوں

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

آج کے جدید اور ڈیجیٹل دور میں آن لائن خریداری بہت عام ہے، تاہم اس کے ساتھ دھوکا دہی کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔

سائبر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین اگر چند بنیادی باتوں کا خیال رکھیں تو وہ زیادہ تر آن لائن فراڈ سے باآسانی بچ سکتے ہیں۔ خصوصاً پاکستان جیسے ممالک میں جہاں آن لائن مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہاں احتیاط مزید ضروری ہو جاتی ہے۔

سب سے پہلے صارفین کو ہمیشہ معتبر اور معروف ویب سائٹس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مشہور برانڈز کی ویب سائٹس یا مستند پلیٹ فارمز سے خریداری کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ کسی بھی نئے اسٹور سے خریداری سے پہلے اس کی ریٹنگ، ریویوز اور صارفین کے تجربات ضرور دیکھنے چاہییں۔  جعلی ویب سائٹس عموماً انتہائی کم قیمتوں یا غیر معمولی آفرز کے ذریعے صارفین کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اس لیے ایسی ڈیلز پر فوراً بھروسا کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ادائیگی کرتے وقت بھی احتیاط ضروری ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آن لائن خریداری ہمیشہ محفوظ پیمنٹ گیٹ ویز کے ذریعے کی جائے اور غیر معروف بینک ٹرانسفرز یا براہِ راست اکاؤنٹ نمبر بھیجنے سے بچا جائے۔

مزید پڑھیں

Express News

جدید ٹیکنالوجی کے ہمارے طرزِ زندگی پر مثبت اور منفی اثرات

Express News

سوشل میڈیا کے نت نئے ٹرینڈز لائف اسٹائل پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟

کیش آن ڈیلیوری  اگر دستیاب ہو تو اسے ترجیح دی جائے، خاص طور پر پہلی بار آرڈر کرتے وقت۔ اس کے علاوہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی معلومات صرف محفوظ اور HTTPS والے پلیٹ فارمز پر درج کی جانی چاہییں۔

ان  احتیاطی مشوروں کے علاوہ پروڈکٹ کی تفصیلات پڑھنا اور اصل تصاویر دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جعلی اسٹورز اکثر انٹرنیٹ سے لی گئی غیر متعلقہ تصاویر استعمال کرتے ہیں جب کہ معتبر اسٹورز اپنی مصنوعات کی اصل تصاویر اپ لوڈ کرتے ہیں۔ اگر ویب سائٹ پر واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہو تو گفتگو کے اسکرین شاٹس محفوظ رکھنا بھی دانشمندی ہوتی ہے تاکہ کسی مسئلے کی صورت میں ثبوت موجود ہو۔

ڈلیوری کے وقت پارسل کھولنے کی اجازت نہ ملے تو اسے فوراً قبول کرنے کے بجائے ویڈیو بناتے ہوئے کھولنا بہتر ہے۔ اس طرح اگر پروڈکٹ مختلف ہو، ٹوٹی ہوئی ہو یا کم قیمت کی چیز بھیج دی گئی ہو تو آپ کے پاس ثبوت موجود رہے گا جو کمپنی یا بینک کے پاس شکایت درج کرانے میں مدد دیتا ہے۔

ماہرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ صارفین کو اعتماد صرف ان برانڈز یا آن لائن اسٹورز پر کرنا چاہیے جو واضح ریٹرن پالیسی، کسٹمر سروس اور مکمل معلومات فراہم کرتے ہوں۔ احتیاط، تحقیق اور ذمہ دارانہ  خریداری نہ صرف دھوکے سے بچاتی ہے بلکہ آن لائن شاپنگ کے تجربے کو بھی بہتر بناتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |
جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |

متعلقہ

Express News

بچوں کی پرورش کیلئے دنیا کے چند بہترین ممالک کونسے ہیں؟

Express News

بچوں کا اسکرین ٹائم کس طرح متوازن اور کنٹرول رکھیں؟ جانیے آسان طریقے!

Express News

کیلے کو ایک ماہ تک تازہ کس طرح رکھا جاسکتا ہے؟ آسان طریقہ جانیے

Express News

مصروف زندگی میں رشتوں کو کس طرح مضبوطی سے باندھے رکھیں؟

Express News

بچوں کو رونے دیں......!

Express News

تمام مشاغل ایک طرف، یہ واحد مشغلہ آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو