نئے سال کی آمد پر ٹرمپ کی بڑی خواہش سامنے آگئی

ویب ڈیسک January 01, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کے موقع پر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ان کی نئے سال کی خواہش کیا ہے تو انہوں نے مختصر مگر معنی خیز جواب دیتے ہوئے کہا، ’’زمین پر امن‘‘۔

ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دنیا مختلف خطوں میں جاری جنگوں اور تنازعات کا سامنا کر رہی ہے۔

ٹرمپ کا اسرائیل پر دباؤ، ویسٹ بینک پالیسیوں پر شدید تشویش کا اظہار

ان کے اس مختصر بیان کو سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے اور صارفین اس پر مختلف ردعمل دے رہے ہیں۔

سیاسی مبصرین کے مطابق نئے سال کے آغاز پر صدر ٹرمپ کا امن سے متعلق بیان عالمی حالات کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتا ہے، تاہم اس حوالے سے عملی اقدامات پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔
