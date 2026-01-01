یمن کے معروف عالم دین کا مسجد میں طالب علم کی تلاوت سنتے ہوئے انتقال، ویڈیو وائرل

ویب ڈیسک January 01, 2026
یمن کے معروف عالم دین شیخ ڈاکٹر علی محمد الثنانی مسجد میں طالب علم کی تلاوت سنتے ہوئے انتقال کر گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق شیخ الثنانی رمیلا کے علاقے میں واقع نورہ مسجد میں حافظِ قرآن کی نگرانی اور تدریس کر رہے تھے۔

وہ ایک طالب علم کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے اور اسی دوران اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ کرسی سے نیچے گر گئے۔

ان کے آخری لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کی درس و تدریس میں مصروف تھے اور اچانک طبیعت خراب ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔

شیخ الثنانی قرآن پاک کے علم و تدریس میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے اور ان کی وفات سے یمن اور دنیا بھر کے اسلامی حلقوں میں گہرے صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔
