سوئٹزرلینڈ کے مشہور اسکی ریزورٹ میں خوفناک دھماکا، متعدد ہلاکتیں

دھماکے کے بعد عمارت آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ امدادی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ موقع پر موجود ہیں

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

سوئٹزرلینڈ کے معروف اور لگژری اسکی ریزورٹ شہر کرانس مونٹانا میں ایک بار میں ہونے والے زور دار دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق یہ دھماکہ جمعرات کی علی الصبح تقریباً ڈیڑھ بجے ایک مشہور بار Le Constellation میں ہوا، جہاں نئے سال کی تقریبات جاری تھیں اور بڑی تعداد میں سیاح موجود تھے۔

کینٹن والیس کی پولیس کے ترجمان گیٹن لاتھین نے بتایا کہ دھماکے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ ان کے مطابق واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ متعدد ہلاکتوں کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔

دھماکے کے بعد عمارت آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ امدادی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ موقع پر موجود ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو اور تفتیشی کارروائیاں تاحال جاری ہیں اور واقعے کی مکمل تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |
جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |
سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

سلیم جاوید کی نئی بلوچی دھن، سالِ نو کا خوبصورت تحفہ

 Jan 01, 2026 10:05 AM |

متعلقہ

Express News

سالِ نو کا تحفہ؛ متحدہ عرب امارات کا پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

افغانستان؛ طالبان نے موسیقی کے سیکڑوں آلات ضبط کرکے نذرِ آتش کر دیئے

Express News

بھارت؛ 16 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم برقع میں گرفتار؛ ویڈیو وائرل

Express News

طالبان نے کن کتب اور مضامین پر پابندی عائد کیں؛ فہرست سامنے آگئی

Express News

جرمنی؛ ہیوی مشینری سے دیوار توڑ کر بینک میں ڈکیتی؛ چور کس فلم سے متاثر تھے؟

Express News

سالِ نو مبارک؛ 2026 کا رنگا رنگ آتش بازی سے شاندار استقبال، موسیقی اور رقص

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو