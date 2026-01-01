عدلیہ بنیادی حقوق کے تحفظ اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے پُرعزم ہے، چیف جسٹس

آئین عدلیہ کو یہ اہم ذمہ داری سونپتا ہے کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے،چیف جسٹس یحییٰ آفریدی

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ عدلیہ بنیادی حقوق کے تحفظ، قانون کی بالادستی کے فروغ اور منصفانہ، غیر جانبدار اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے پُرعزم ہے۔

سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے نئے سال کے آغاز پر پاکستانی قوم، عدلیہ کے اراکین، قانونی برادری اور انصاف کے متلاشی تمام افراد کو دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ آئین عدلیہ کو یہ اہم ذمہ داری سونپتا ہے کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، یہ ذمہ داری اُس وقت مزید اہمیت اختیار کر جاتی ہے جب عام شہری امید، اعتماد اور بعض اوقات بے بسی کے عالم میں عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔

شہری مرکز انصاف کے نظام پر زور دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آنے والا سال غور و فکر، اصلاحات اور اس عزم کی تجدید کا متقاضی ہے کہ عدالتی عمل میں شہری کو مرکزیت دی جائے۔

انہوں نے واضح کیا کہ انصاف محض اصولی نہیں بلکہ عملی طور پر قابلِ رسائی ہونا چاہیے، طریقۂ کار باوقار اور خواتین، بچوں، معاشرے کے محروم طبقات اور دور دراز و پسماندہ علاقوں میں رہنے والے افراد کی ضروریات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ آئندہ سال عدلیہ ایسے بامعنی اصلاحاتی اقدامات پر کام کرے گی جن کا مقصد انصاف تک رسائی کو بہتر بنانا، مقدمات میں تاخیر کم کرنا، شفافیت کو مضبوط بنانا اور عدالتی کارکردگی میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ استعمال ہے۔

چیف جسٹس نے کہا کہ ان اصلاحات کا محور وہ نتائج ہوں گے جو عوام کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں،ان میں بروقت فیصلے، قابلِ فہم طریقۂ کار اور ایسی عدالتیں شامل ہیں جو عوام دوست اور انسانی ہمدردی پر مبنی ہوں۔

ادارے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اجتماعی عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور دیانت داری کے ذریعے عدلیہ عوامی اعتماد کو مزید مستحکم اور آئین میں درج اعلیٰ اقدار کی پاسداری جاری رکھے گی۔

انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عدلیہ ہر شہری کی خدمت انصاف، خودمختاری اور ہمدردی کے ساتھ کرتی رہے گی۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیا سال قانون کی حکمرانی پر عوام کے اعتماد میں اضافے اور ایسے نظامِ انصاف کا موجب بنے گا جو ہر فرد تک پہنچ سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو