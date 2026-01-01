پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نا اہلی کے لیے ریفرنس چیئرمین سینیٹ کو بھجوا دیا

پی ٹی آئی کے سینیٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینٹ کو تحریر کیا گیا

January 01, 2026
پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 اے کے تحت انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینیٹ کو بھجوا دیا گیا۔

پی ٹی آئی کے سینیٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینیٹ کو تحریر کیا گیا، پارٹی ہدایت کے برخلاف 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔

شو کاز نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا، پی ٹی آئی کے مطابق سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو صفائی کا بھرپور اور مکمل موقع فراہم کیا گیا۔

پی ٹی آئی کے مطابق پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا گیا، ڈیفیکشن ڈیکلریشن چیئرمین سینیٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گئی، آئین کے تحت لازم کارروائی مکمل شفافیت کے ساتھ کی گئی۔

 
