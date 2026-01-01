ملیر میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا ملزم 12 سالہ بچے کا قاتل نکلا

ہلاک  ملزم کے خلاف 2 مقدمات ماڈل کالونی تھانے میں درج کرلیے گئے ہیں

ویب ڈیسک January 01, 2026
ملیرنشترآباد ریلوے ٹریک کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا ملزم 12 سالہ بچے کا قاتل نکلا

ملیرنشترآباد ریلوے ٹریک کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا ملزم ڈکیتی کے دوران 12 سالہ بچے کو قتل اوراس کی والدہ کوزخمی کرنے کے واقعے میں ملوث نکلا۔

ماڈل کالونی تھانے کے علاقے ملیر نشترآباد ریلوے ٹریک کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا ملزم محمد رضوان ولد فضل حکیم 15 مئی 2025 کو لانڈھی تھانے کی حدود میں ڈکیتی کے دوران 12 سالہ بچے امین عرف شانو کو قتل اور اس کی والدہ ناصرہ کو زخمی کرنے کے واقعے میں ملوث تھا۔

مقدمے کی تحقیقات ایس آئی یو پولیس کر رہی تھی ، پولیس حکام کے مطابق  ہلاک ملزم متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف الفلاح ، قائد آباد ، شرافی گوٹھ ، سکھن ،لانڈھی اورشاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں قتل، ڈکیتی،غیرقانونی اسلحہ اورپولیس مقابلے سمیت دیگر دفعات کے تحت 24 سے زائد مقدمات درج تھے۔

ملزم کے خلاف ڈکیتی کی وارداتوں کی متعدد سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی موجود ہیں ، پولیس کے مطابق دورانِ گشت  پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا، جس پر ملزمان نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کردی۔

دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈکیت موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہلاک ملزم محمد رضوان کے قبضے سے ایک پستول 30 بور بمعہ ایک لوڈ میگزین ، راؤنڈز اور سچل تھانے کی حدود سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔

ہلاک  ملزم کے خلاف 2 مقدمات ماڈل کالونی تھانے میں درج کرلیے گئے ہیں۔
