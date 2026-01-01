پاکستان ریلویز کے فریٹ سیکٹر نے ریکارڈ آمدن حاصل کرلی

سال 2026 میں پاکستان ریلویز پہلی بار ایک کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا، وزیر ریلوے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پاکستان ریلویز کے فریٹ سیکٹر نے چھ ماہ میں 17 ارب روپے کی ریکارڈ آمدن حاصل کر لی۔

ترجمان ریلویز کے مطابق ہڑتال کے باوجود نومبر اور دسمبر میں مسلسل 3 ارب سے زائد ریونیو حاصل کیا گیا۔

وزیرِ ریلوے محمد حنیف عباسی کے مطابق مالی سال کے اختتام پر صرف فریٹ سیکٹر سے 38 ارب سے زائد آمدن حاصل کریں گے اور 2026 میں پاکستان ریلویز پہلی بار ایک کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا۔

انہوں نے مسافروں سے وعدہ کیا کہ 2026 کے اختتام پر ریلوے تمام ٹرینیں اَپ گریڈ کر دے گا، مسافروں کو بہترین سفری تجربہ ہوگا اور سفر محفوظ ترین بنائیں گے۔ 2026 میں ٹرینوں میں کیمرے لگائیں گے اور ریلوے کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کر دیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

38لاکھ روپے مسافر کو واپس، وزیر ریلوے کا پولیس کانسٹیل کیلیے بڑا اعلان

Express News

سال 2025 میں ریلوے کو کتنے ارب کی آمدن حاصل ہوئی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا

ریلوے پولیس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ ریلوے نے کہا کہ فورس کو جدید خطوط پر تربیت دی جا چکی ہے، جس کے نتیجے میں مسافروں کو دورانِ سفر تحفظ اور اعتماد کا احساس ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پاکستان ریلویز پولیس ملکی 78 سالہ تاریخ کی بہترین پولیس فورس بن کر سامنے آئی ہے۔

وزیرِ ریلوے نے بتایا کہ شفاف ریکروٹمنٹ کے ذریعے اہل اور قابل افراد کی بھرتی کی گئی ہے، بغیر ٹکٹ سفر اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، جبکہ چوری کے واقعات پر بھی مؤثر انداز میں قابو پا لیا گیا ہے۔

وزیرِ ریلوے کے مطابق ریلوے پولیس کی مجموعی کارکردگی مثالی ہے اور یہ فورس تیزی سے پاکستان کی بہترین قانون نافذ کرنے والی فورسز میں شامل ہو رہی ہے۔

وزیرِ ریلوے نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ریلویز کو مالی طور پر مضبوط، مسافروں کے لیے محفوظ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ادارہ بنانے کے لیے اصلاحات کا عمل پوری تیزی سے جاری رکھا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |
جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

 Jan 01, 2026 10:42 AM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو