نادرا کا نیا منصوبہ: گمشدہ شناختی کارڈ کا ری پرنٹ اور تجدید اب منتخب ای سہولت فرنچائزز پر ممکن

کراچی:
نادرا کی ای سہولت فرنچائزز پر شناختی خدمات فراہم کرنے کا پائلٹ منصوبہ شروع ہوگیا، گمشدہ شناختی کارڈ کا ری پرنٹ اور تجدید اب منتخب ای سہولت فرنچائزز سے ممکن ہوسکے گی۔
ترجمان نادرا کے مطابق نادرا کی خدمات عوام کے گھروں کے قریب لانے کے لیے نیا متبادل سروس چینل متعارف کرادیا گیا، اس پائلٹ منصوبے کا آغاز اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سے کر دیا گیا ہے۔
ابتدائی مرحلے میں 18 ای سہولت فرنچائزز پر نادرا خدمات دستیاب ہیں، ہر ای سہولت فرنچائز پر نادرا کا نامزد افسر موجود ہوگا۔
نادرا کی مقررہ فیس پر ای سہولت سروس چارجز 100 روپے اضافی وصول کیے جائیں گے، ای سہولت نیٹ ورک میں ملک بھر میں 22 ہزار سے زائد فرنچائزز موجود ہیں۔
ترجمان کے مطابق 9,500 سے زائد ای سہولت فرنچائزز پر بایو میٹرک سہولیات دستیاب ہیں، ناخواندہ شہریوں اور اسمارٹ فون نہ رکھنے والوں کے لئے سہولت موجود ہے، نادرا مراکز پر رش اور شہریوں کے سفری مسائل میں کمی آئے گی، پائلٹ منصوبے کی کامیابی کے بعد سہولت ملک بھر میں فراہم کی جائے گی، ای سہولت فرنچائزز کی فہرست نادرا ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر دستیاب ہے۔