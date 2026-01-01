گزشتہ سال لاہور میں کتنی خودکشی کے واقعات رونما ہوئے، تفصیلی رپورٹ

ماہ جون میں خودکشی کے 8 واقعات رپورٹ ہوئے

ویب ڈیسک January 01, 2026
سال 2025  کے دوران مختلف وجوہات پر لاہور میں 116 افراد نے خودکشی کی۔

 رپورٹ کے مطابق خودکشی کرنے والوں میں 83 مرد اور 33 خواتین شامل ہیں۔ خود کشی کرنے والے زیادہ تر مردوں نے غربت سے تنگ آکر خود کشی کی۔

خواتین نے محبت سے ناکامی اور گھر یلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے خود کشی کی۔ ماہ جنوری کے دوران خودکشی کے 12 واقعات رپورٹ ہوئے، 9 مرد اور 3 خواتین نے جان گنوائی۔

فروری کے دوران خودکشی کے 11 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 7 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں۔ مارچ کے دوران خودکشی کے 6 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 4 مرد اور 2 خواتین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اپریل کے دوران خودکشی کے 12 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 8 مرد اور 4 خواتین جان سے گئیں۔ مئی کے دوران خودکشی کے 17 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 13 مردوں اور 4 خواتین شامل ہیں۔

ماہ جون میں خودکشی کے 8 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 3 مرد اور 5 خواتین نے اپنی جان گنوائی۔ اسی طرح جولائی کے دوران خودکشی کے 11 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 4 خواتین، 7 مرد جان سے گئے۔

اگست کے دوران خودکشی کے 12 واقعات رپورٹ ہوئے 9 مرد اور 3 خواتین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ماہ ستمبر کے دوران خودکشی کے 6 واقعات رپورٹ ہوئے جس میں 5 مرد ایک خاتون جان سے گئیں۔

ماہ اکتوبر کے دوران خودکشی کے 8 واقعات پیش آئے جن میں 7 مرد اور 1 خاتون شامل ہے۔  ماہ نومبر میں 7 افراد نے خودکشی کی جن میں 6 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں۔ ماہ دسمبر کے دوران 7 افراد نے خودکشی کی جن میں 5 مرد اور 2 خواتین نے زندگی کا خاتمہ کیا۔

ایدھی ترجمان کے مطابق خودکشی کے واقعات میں گھریلو تنازعات اور ذاتی نوعیت کے محرکات کار فرما رہے۔
express

