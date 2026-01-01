برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز کی سالانہ جائزہ رپورٹ کے مطابق سال 2025 بھارت کے لیے استحکام اور مضبوط پیش رفت کے بجائے بحرانوں، ناکامیوں اور دباؤ کا سال ثابت ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داخلی اور خارجی محاذوں پر مسلسل مشکلات نے بھارت کو شدید مسائل میں مبتلا رکھا۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق پاک بھارت فوجی کشیدگی، امریکا کے ساتھ تجارتی تنازعات، ایک مہلک طیارہ حادثہ، بھارتی روپے کی کمزوری اور مجموعی معاشی بے چینی نے 2025 کے دوران بھارت کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔
رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اسٹریٹجک خودمختاری کے دعوؤں کے باوجود بھارت کو امریکا، چین اور روس کے ساتھ توازن برقرار رکھنے میں شدید دباؤ کا سامنا رہا۔ امریکا اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ کئی بار مؤخر ہوا، جبکہ امریکی ٹیرف کے نفاذ نے بھارتی معیشت پر اضافی دباؤ ڈالا۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق جی ایس ٹی اصلاحات محدود شعبوں تک رہنے کے باعث معاشی ترقی کی رفتار متاثر رہی، جبکہ 2025 میں بھارتی روپیہ مسلسل ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا۔
ماہرین کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے نتیجے میں بھارت کو عسکری برتری حاصل ہونے کے بجائے امریکا کی پالیسی میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا کریڈٹ لینے اور پاکستانی عسکری قیادت سے بڑھتے روابط کو بھارتی سفارتی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا میں بھارت کی معاشی اور سفارتی گنجائش محدود ہوتی جا رہی ہے، جو عالمی سطح پر اس کی کمزور پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ روپے کی گراوٹ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بھارت کو مزید معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بھارت نے 2025 میں مسائل حل کرنے کے بجائے زیادہ تر بحرانوں کو برداشت کیا، جبکہ 2026 بھارت کے لیے اندرونی کمزوریوں، علاقائی کشیدگی اور عالمی دباؤ کے باعث ایک بڑا چیلنج بنتا دکھائی دے رہا ہے۔