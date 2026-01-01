اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کیلیے مزید منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ

قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیڈ کوارٹر کے لیے بھی اراضی مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد میں شہریوں کی سہولت کے لیے مزید منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جس میں اسمارٹ انڈر پاس، فائیو اسٹار ہوٹل اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم سمیت دیگر پراجیکٹس شامل ہیں۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں خصوصی اجلاس ہوا۔ طویل اجلاس میں عوام کی فلاح و بہبود کے متعدد پراجیکٹس پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا جس کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی نے 10 روز میں اسٹیڈیم کا حتمی ڈائزین طلب کر لیا۔

نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے اور اسلام آباد میں جدید طرز پر سیف سٹی پراجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔

اس کے علاوہ کشمیر چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے ’’اسمارٹ انڈر پاس‘‘ کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے 10 روز میں اسمارٹ انڈر پاس کا حتمی ڈائزین طلب کر لیا۔ اسلام آباد میں فائیو اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے معروف کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔

وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں عرصہ دراز سے خالی کمرشل پلاٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔

اجلاس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیڈ کوارٹر کے لیے بھی اراضی مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا، واگزار کرائی اراضی کا مفاد عامہ کے لیے بہترین استعمال کیا جائے گا۔

وفاقی دارالحکومت میں نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیڈرل کانسٹیبلری، رینجرز اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ہیڈکوارٹرز کے لیے اراضی مختص کرنے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔

چئیرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے بریفنگ دی۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سی ٹی او، ایس ایس پی آپریشنز، سی ڈی اے کے ممبران اور اعلی حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو