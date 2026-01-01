پنجاب میں اینڈو ویسکیولر اینوریزم کے جدید ترین علاج کا آغاز کردیا گیا

ڈاکٹر حبیب خان کی وطن واپسی پر عالمی معیار کا ویسکیولر علاج اب پنجاب میں پہلی بار دستیاب ہے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سرپرستی میں شعبہ صحت میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ پنجاب میں اینڈو ویسکیولر اینوریزم کے جدید ترین علاج کا آغاز کیا گیا ہے۔ امریکی تربیت یافتہ ڈاکٹر حبیب خان کی وطن واپسی پر عالمی معیار کا ویسکیولر علاج اب پنجاب میں پہلی بار دستیاب ہے۔

پاکستان میں پہلی بار پھٹے ہوئے پیٹ کی شریان کا EVAR آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں یہ ایک تاریخی سنگِ میل ہے۔

ڈاکٹر حبیب خان امریکی بورڈ سرٹیفائیڈ واحد پاکستانی ویسکیولر سرجن نے یہ کارنامہ لاہور میں انجام دیا۔ یہ ایک جان لیوا بیماری تھی۔ اسٹنٹ نے شریان کو اندر سے مضبوط کر کے خون کے بہاؤ کو محفوظ بنا دیا۔

اس طریقۂ علاج میں مریض کو بےہوش یا وینٹیلیٹر پر نہیں ڈالنا پڑتا نہ درد ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ جدید طریقہ علاج ہے۔

300 ملین آبادی والے ملک میں ویسکیولر کیئر کا وہ معیار آیا جو برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا: عظمیٰ بخاری

پنجاب میں کینسر کا جدید علاج بھی کیموتھراپی سے کیا جارہا ہے۔ عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ پنجاب صحت کے شعبے میں ہر سطح پر کامیابیاں حاصل کررہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

نیا سال 2026 مبارک، جشن اور آتش بازی کے ساتھ استقبال

Express News

راولپنڈی سے 20 سالہ لڑکی اغوا ہوکر دبئی پہنچ گئی، اغواکاروں کا 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کردی

Express News

سال 2025: پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری، جی ڈی پی میں 3.71 فیصد اضافہ ریکارڈ

Express News

کراچی؛ ایس آئی یو کی 2025 کی کارکردگی، 40 پولیس مقابلے، بھتہ خوروں سمیت 24 ڈاکو ہلاک

Express News

راولپنڈی: ہولی فیملی اسپتال کے ڈاکٹروں کا انوکھا کارنامہ، زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو