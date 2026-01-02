انتہائی گرم چائے اور کافی: غذائی نالی کے کینسر کا خاموش خطرہ

زیادہ گرم اور بھاپ اڑاتے مشروبات پینے والے ممالک میں غذائی نالی کے کینسر کی شرح نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

گرم چائے اور کافی کو اکثر ذہنی سکون اور تازگی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تاہم ماہرین صحت خبردار کرتے ہیں کہ اگر انھیں حد سے زیادہ گرم حالت میں پیا جائے تو یہی عادت صحت کےلیے سنگین خطرات پیدا کرسکتی ہے، خصوصاً غذائی نالی کے کینسر کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔

اکثر لوگ چائے یا کافی اس وقت نوش کرتے ہیں جب کپ سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ گرماہٹ خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ مگر طبی ماہرین کے مطابق غذائی نالی معدے کے مقابلے میں نہایت باریک اور حساس ہوتی ہے، جو مسلسل شدید گرمی برداشت کرنے کے لیے قدرتی طور پر محفوظ نہیں۔ بہت زیادہ گرم مشروبات بار بار پینے سے گلے کی اندرونی سطح کو معمولی مگر بار بار جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہ جلن ابتدا میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی بافتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کے بائیو بینک میں کیے گئے ایک تفصیلی اور ریویو شدہ مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ جو افراد طویل عرصے تک بہت زیادہ گرم چائے یا کافی پیتے رہتے ہیں، ان میں غذائی نالی کے سرطان کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مسئلہ کسی خاص کیمیکل یا اجزا کا نہیں بلکہ محض زیادہ درجۂ حرارت کا ہے۔

مطالعے میں یہ بھی سامنے آیا کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں لوگ عادتاً اُبلتے یا دھواں چھوڑتے ہوئے مشروبات پیتے ہیں، وہاں غذائی نالی کے کینسر کی شرح نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیق نے بھی اسی رجحان کی تصدیق کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خطرہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں۔

ماہرین کے مطابق غذائی نالی معدے کی طرح مضبوط حفاظتی تہہ نہیں رکھتی۔ جب بہت گرم مشروب بار بار پیا جاتا ہے تو اندرونی سطح جلتی ہے، پھر ٹھیک ہوتی ہے اور دوبارہ جلن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل عمل وقت کے ساتھ خلیوں کے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے، جو کینسر کے امکانات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ بڑے گھونٹ اس حوالے سے زیادہ نقصان دہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ گرم مشروب زیادہ دیر تک گلے کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔

تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزانہ آٹھ یا اس سے زیادہ انتہائی گرم مشروبات پینے والوں میں خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تاہم اگر مقدار کم بھی ہو مگر مشروب بہت زیادہ گرم ہو تو تب بھی نقصان کا اندیشہ برقرار رہتا ہے۔ جدید تھرماس یا تھرمل مگ مشروبات کو گھنٹوں گرم رکھتے ہیں، جس کے باعث صبح کا ایک کپ بھی دن بھر غذائی نالی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

ماہرین صحت مشورہ دیتے ہیں کہ چائے یا کافی پینے سے پہلے اسے کچھ دیر ٹھنڈا ہونے دیا جائے، کپ کو چمچ سے ہلایا جائے یا ڈھکن کھول کر بھاپ خارج ہونے دی جائے۔ دودھ یا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی درجۂ حرارت کم کیا جا سکتا ہے۔ محققین کے مطابق تقریباً 58 ڈگری سینٹی گریڈ پر مشروب پینا نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی عادات معمولی لگتی ہیں، مگر غذائی نالی کے نازک ٹشوز کے لیے نہایت اہم ہیں اور طویل مدت میں صحت کو سنگین بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

 Jan 03, 2026 06:32 PM |
کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

 Jan 03, 2026 05:30 PM |
اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

 Jan 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ موسمِ سرما میں مریضوں کی اموات میں اضافہ

Express News

صرف 10 منٹ کی ورزش اپنے اندر کیا فوائد رکھتی ہے؟

Express News

انتہائی گرم چائے اور کافی: غذائی نالی کے کینسر کا خاموش خطرہ

Express News

ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پولیو کے قطرے پلانے کیلئے پولیس ساتھ بھیجتے ہیں، مصطفیٰ کمال

Express News

طبی میدان میں انقلاب، صرف ایک سیکنڈ میں گہرے زخم سے بہتے خون کو روکنے والا اسپرے

Express News

دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجیکشن تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو