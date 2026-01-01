نوجوان کے معدے سے 7 ٹوتھ برش اور رینچ نکل آئے، ڈاکٹرز حیران

اسپتال کے سینئر سرجن کے مطابق یہ اشیا کسی بھی وقت جان لیوا پیچیدگی کا باعث بن سکتی تھیں

ویب ڈیسک January 01, 2026
بھارتی ریاست جے پور کے ایک اسپتال میں سرجری کے دوران ایک نوجوان کے معدے سے 7 ٹوتھ برش اور 2 لوہے کے پانے (رینچ) برآمد کیے گئے، جسے طبی تاریخ کے غیر معمولی واقعات میں شمار کیا جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 26 سالہ نوجوان کو پانچ روز سے شدید پیٹ درد کی شکایت تھی، جس کے باعث اہلِ خانہ اسے فوری طور پر اسپتال لے آئے۔ مریض کی حالت تشویشناک دیکھ کر ڈاکٹروں نے مختلف طبی معائنے اور سونوگرافی کروائی، جس کے نتائج نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔

رپورٹس سے معلوم ہوا کہ نوجوان کے معدے میں کئی سخت اور نوکیلی اشیا موجود ہیں۔

اسپتال کے سینئر سرجن کے مطابق یہ اشیا معدے کی اندرونی دیوار تک پہنچ چکی تھیں اور کسی بھی وقت جان لیوا پیچیدگی کا باعث بن سکتی تھیں۔ اسی خطرے کے پیشِ نظر ڈاکٹروں نے بغیر وقت ضائع کیے فوری آپریشن کا فیصلہ کیا۔

یہ پیچیدہ سرجری دو گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی، جس کے دوران ڈاکٹروں نے احتیاط سے نوجوان کے معدے سے 7 ٹوتھ برش اور 2 لوہے کے پانے نکالے۔ سرجنز کے مطابق اگر مزید تاخیر ہوتی تو صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کرسکتی تھی۔

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نوجوان ذہنی مسائل کا شکار ہے اور وہ غیر معمولی طور پر ایسی اشیا نگل لیتا تھا جو کھانے کے قابل نہیں ہوتیں۔ سرجری کے بعد مریض کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے اور اسے مزید علاج اور نفسیاتی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
