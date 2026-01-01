پی ایس ایل میں 2 نئی فرنچائزز کی شمولیت، ٹیموں کی قیمت کتنی ہوگی؟

ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اگلے ہفتے بولی کے حوالے سے تقریب منعقد کی جائے گی جس میں 10 امیدوار حصہ لیں گے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے نئے سیزن میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی ابتدائی قیمت 100 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔

پی ایس ایل کے ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق دو نئی ٹیموں اور بولی کا معاملہ فائنل ہوچکا، اس کے لیے 10 خواہش مند اپنی بولیاں دیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل کے ساتھ ملتان سلطانز کا سفر ختم

Express News

پی ایس ایل میں 85 کروڑ سینٹرل پول گارنٹی کی آفر نئی ٹیموں تک محدود

ذرائع کے مطابق نیلامی کی تقریب کو یادگار بنانے کیلیے تقریب منعقد کی جائے گی جس میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے اور یہ تقریب 8 جنوری کو اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی بولی کی تقریب میں دو نئی ٹیموں کو شامل کرنے کا باضابطہ اعلان بھی کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں انتہائی بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Jan 01, 2026 04:00 PM |
’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

’میں اپنا میاں نہیں دے سکتی‘، ثنا جاوید سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں

 Jan 01, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

زمبابوے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان سکندر رضا کے بھائی انتقال کر گئے

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بڑا ایکشن، ٹیم مینجر انجم سعید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

Express News

پرو ہاکی لیگ؛ پاکستان ہاکی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کا کیمپ 5 جنوری سے شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سال 2026 میں بابر اعظم کو کس سے محبت ہوگی؟ بڑا انکشاف سامنے آگیا

Express News

پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیموں کی نیلامی، ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

Express News

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا 7 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو