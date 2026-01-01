ٹک ٹاکر ندیم نانی والا نے ایک حالیہ انٹرویو میں یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی کی گرفتاری سے متعلق اہم انکشافات کرتے ہوئے اس معاملے کی ذمے داری سوشل میڈیا پرسنالٹی ڈاکٹر عفان قیصر پر عائد کردی ہے۔
ندیم نانی والا کے مطابق گرفتاری کے پسِ منظر میں ایسے روابط اور معلومات شامل تھیں جو مخصوص افراد کے ذریعے حکام تک پہنچائی گئیں۔
ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ندیم نانی والا نے بتایا کہ این سی سی آئی اے کے حکام کی جانب سے ڈاکٹر عفان قیصر کے ذریعے انہیں ایک مبینہ ڈیل کی پیشکش کی گئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر عفان قیصر نے وہ لنکس اور معلومات فراہم کیں جن کی بنیاد پر ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی عمل میں آئی، اور یہی عناصر گرفتاری کے فیصلے میں مؤثر ثابت ہوئے۔
ندیم نانی والا کے مطابق ڈاکٹر عفان قیصر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے چوہدری سرفراز کو ڈکی بھائی کے مالی معاملات کی تفصیلات فراہم کیں اور یہ تاثر دیا کہ اصل مالی حیثیت رکھنے والا فرد ڈکی بھائی ہے۔ ان کے بقول اسی تناظر میں نہ صرف ڈکی بھائی بلکہ سسٹرولوجی اور خود انہیں بھی مبینہ طور پر ڈیلز بھجوائی گئیں۔
ٹک ٹاکر نے مزید دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ڈاکٹر عفان قیصر کے خلاف شواہد موجود ہیں، جنہیں مناسب وقت پر منظرِ عام پر لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخصیت حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے اور معاملات کو مذہبی رنگ دے کر پیش کرتی ہے، جس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔
ندیم نانی والا نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ڈاکٹر عفان قیصر پہلے ہی کئی معروف پاکستانی یوٹیوبرز کے خلاف منفی مہم چلاتے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے ان پر تنقید کو ذریعہ بناتے رہے۔
ان بیانات کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر اس کیس سے متعلق بحث تیز ہو گئی ہے، جبکہ عوام اور ڈیجیٹل کمیونٹی کی نظریں اب اس معاملے میں آئندہ قانونی پیش رفت اور متعلقہ اداروں کے مؤقف پر مرکوز ہیں۔