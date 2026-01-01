دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

ثنا جاوید نے برج خلیفہ کے پس منظر میں لی گئی تصاویر اور آتش بازی کے مناظر بھی انسٹاگرام پر پوسٹ کیے

ویب ڈیسک January 01, 2026
پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف ماڈل اور اداکارہ ثنا جاوید نے نئے سال کی آمد دبئی میں اپنے شوہر شعیب ملک کے ساتھ مناتے ہوئے مداحوں کے ساتھ خوبصورت لمحات شیئر کیے ہیں۔

اداکارہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی ہے۔

ثنا جاوید نے دبئی کے مشہور برج خلیفہ کے پس منظر میں لی گئی تصاویر کے ساتھ شاندار آتش بازی کے مناظر بھی انسٹاگرام پر پوسٹ کیے، جن میں نئے سال کی خوشیوں اور جشن کا بھرپور عکس دکھائی دیتا ہے۔ ان تصاویر میں وہ اور شعیب ملک خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ پر اداکارہ نے متعدد پوسٹس کے ذریعے نہ صرف اپنے مداحوں کو نئے سال کی مبارک باد دی بلکہ ان کے ساتھ اپنی خوشی بھی بانٹی۔ ان کی پوسٹس میں نئے سال کے جشن کا رنگ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ثنا جاوید کی ان تصاویر کو خوب سراہا جا رہا ہے، جبکہ تبصروں میں مداحوں نے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں اور دلچسپ ردعمل کا اظہار بھی کیا ہے۔
