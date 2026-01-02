برازیل: نارنجی مینڈک کی نئی قسم دریافت

مینڈک کی یہ نئی قسم پینسل کی نوک پر باآسانی سما سکتی ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
سائنس دانوں نے برازیل میں نارنجی مینڈک کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے پینسل کی نوک پر باآسانی سما سکتا ہے۔

14 ملی میٹر سے چھوٹے سائز والی مینڈک کی یہ قسم سیرا ڈو کوئریری کے پہاڑی سلسے میں موجود کلاؤڈ فاریسٹ میں پائی گئی۔

محققین نے اس قسم کا نام برازیل کے صدر کے نام لوئیز اناشیو لیولا ڈا سلوا پر ’بریکیسفیلس لیولائی‘ رکھا ہے۔

کلاؤڈ فاریسٹس عموماً سطح سمندر سے 1000 سے 2500 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں اور پورے سال یہاں بادلوں کی ایک پرت موجود ہوتی ہے۔

اب تک دنیا میں 20 لاکھ جانور دریافت کی جا چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق دنیا تقریباً 80 لاکھ جانوروں کا گھر ہے جس کا مطلب ہے کہ ابھی تقریباً 60 لاکھ جانوروں کا دریافت کیا جانا باقی ہے۔
