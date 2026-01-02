خلا میں ستارہ ساز فیکٹری کی خوبصورت تصویر جاری

ویب ڈیسک January 02, 2026
ناسا کی ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ نے رواں ہفتے کائنات کی اتھاہ گہریائیوں میں موجود ایک خوبصورت ستارہ ساز فیکٹری کی نئی تصویر جاری کردی۔

تصویر میں زمین سے 1 لاکھ 60 ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود لارج میجلینک کلاؤڈ کے ایک حصے کو دِکھایا گیا ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ تصویر میں جو منظر دِکھایا گیا ہے وہ 1 لاکھ 60 ہزار سال پہلے کا ہے۔

تصویر میں دکھائے گئے اس خطے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ہی 150 نوری سال ہے۔

اس وسیع رقبے پر (جہاں ستارے بن رہے ہیں) سرخ رنگ کی ٹھنڈی ہائیڈروجن (ستارون کا ایندھن) جل رہی ہے۔

کچھ ناہموار ستاروں نے اپنے اطراف کو دھماکے سے اڑا دیا ہے جس سے گیس میں بڑے بڑے بلبلے بن گئے ہیں۔

زمین پر یہ جنوبی ہیمسفیئر میں ڈوراڈو اور مینسا نامی جھرمٹوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس بڑے بادل کو تاریک آسمانوں پر برہنہ آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
