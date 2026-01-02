صرف 10 منٹ کی ورزش اپنے اندر کیا فوائد رکھتی ہے؟

تحقیق میں 30 افراد کے خون کے نمونوں کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک January 02, 2026
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ صرف 10 منٹ کی ورزش باول کینسر کی نمو کو روکنے کے ساتھ ڈی این اے کو پہنچے نقصان کو پورا کر سکتا ہے۔

نیوکیسل یونیورسٹی کے محققین کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ورزش کا قلیل دورانیہ خون میں تیزی سے سالماتی (مالیکیولر) تبدیلی کر سکتا ہے۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ جسمانی سرگرمی باول کینسر کے بڑھنے کے خلاف تحفظ بخشتا ہے۔ تاہم، اس کے پیچھے حیاتیاتی نظام واضح نہیں ہے۔

تحقیق کے لیے مٹاپے یا زیادہ وزن کا شکار (لیکن دیگر اعتبار سے صحت مند) 30 افراد کے ورزش کرنے کے 10 سے 12 منٹ سے پہلے اور بعد میں خون کے نمونے حاصل کیے۔

بعد ازاں محققین نے ورزش سے پہلے اور بعد کے نمونوں کا سامنا باول کینسر کے خلیات سے کرایا۔

تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سخت ورزش سے خون میں 13 قسم کے پروٹینز کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ ان پروٹینز میں سے متعدد سوزش کو کم کرنے، خون کی شریانوں کی فعالیت بہتر کرنے اور میٹابولزم کو بہتر کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔
