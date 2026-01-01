دنیا کی سب سے بڑی رہائشی عمارت!

یوکرین میں موجود اس عمارت کی تعمیر 11 برس میں مکمل ہوئی

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup

عام طور پر دیوارِ چین کو بطور عجوبہ دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن یوکرین میں موجود دنیا کی سب سے طویل رہائشی عمارت بھی اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔

یوکرین کے شہر لٹسک میں سوبورموسٹی ایوینیو اور مولوڈیزی اسٹریٹ کے چوراہے پر واقع اس عمارت کی تعمیر 1969 (جب سویت یونین کا دور تھا) شروع ہوئی جس کی تکمیل 11 برس بعد ہوئی۔

اگرچہ عمارت کی تعمیر کے لیے یہ دورانیہ کافی طویل ہے لیکن یہ ایک غیر معمولی پروجیکٹ تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

پُراسرار علاقے برمودا تکون سے متعلق ایک اور حیران کن انکشاف!

دو آرکیٹیک آر جی میٹیلنِٹسکی اور وی کے میلووٹسا کا یہ خیال حقیقت کا روپ دھارنے کے بعد دنیا کی سب سے طویل رہائشی عمارت بن گئی تھی اور 40 برس سے زیادہ عرصے بعد بھی دنیا میں اس جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

شہد کے چھتے جیسا ڈیزائن رکھنے والی اس بلڈنگ مرکزی ایکسز 1.75 کلومیٹر طویل ہے اور اگر دیگر ایکسٹینشنز کو شامل کر لیا جائے تو مجموعی طوالت میں ایک کلومیٹر کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے اندازاً ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔

اس عمارت میں سیکڑوں داخلی راستے، 3000 سے زائد اپارٹمنس، کئی ہزار کھڑکیاں اور 10 ہزار کے قریب رہائشی ہیں۔ دنیا کی یہ سب سے طویل رہائشی عمارت دنیا کے کئی چھوٹے قصبوں سے بڑی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |
بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

بی جے پی رہنما نے شاہ رخ خان کو ’غدار‘ قرار دے دیا

 Jan 01, 2026 04:50 PM |

متعلقہ

Express News

آرٹیفیشل چیٹ بوٹ نے مودی کو احمق اور جاہل قرار دیدیا

Express News

نوجوان کے معدے سے 7 ٹوتھ برش اور رینچ نکل آئے، ڈاکٹرز حیران

Express News

پُراسرار علاقے برمودا تکون سے متعلق ایک اور حیران کن انکشاف!

Express News

انسان کتوں سے پہلے کونسا جانور پالتے تھے؟

Express News

امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

Express News

دنیا کا سب سے وزنی انسان 41 برس کی عمر میں چل بسا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو