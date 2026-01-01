عام طور پر دیوارِ چین کو بطور عجوبہ دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن یوکرین میں موجود دنیا کی سب سے طویل رہائشی عمارت بھی اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔
یوکرین کے شہر لٹسک میں سوبورموسٹی ایوینیو اور مولوڈیزی اسٹریٹ کے چوراہے پر واقع اس عمارت کی تعمیر 1969 (جب سویت یونین کا دور تھا) شروع ہوئی جس کی تکمیل 11 برس بعد ہوئی۔
اگرچہ عمارت کی تعمیر کے لیے یہ دورانیہ کافی طویل ہے لیکن یہ ایک غیر معمولی پروجیکٹ تھا۔
دو آرکیٹیک آر جی میٹیلنِٹسکی اور وی کے میلووٹسا کا یہ خیال حقیقت کا روپ دھارنے کے بعد دنیا کی سب سے طویل رہائشی عمارت بن گئی تھی اور 40 برس سے زیادہ عرصے بعد بھی دنیا میں اس جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔
شہد کے چھتے جیسا ڈیزائن رکھنے والی اس بلڈنگ مرکزی ایکسز 1.75 کلومیٹر طویل ہے اور اگر دیگر ایکسٹینشنز کو شامل کر لیا جائے تو مجموعی طوالت میں ایک کلومیٹر کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے اندازاً ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔
اس عمارت میں سیکڑوں داخلی راستے، 3000 سے زائد اپارٹمنس، کئی ہزار کھڑکیاں اور 10 ہزار کے قریب رہائشی ہیں۔ دنیا کی یہ سب سے طویل رہائشی عمارت دنیا کے کئی چھوٹے قصبوں سے بڑی ہے۔