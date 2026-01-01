ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کراچی پولیس چیف تعینات

حکومت سندھ نے دیگر 4 پولیس افسران کی تعیناتی اور 2 پولیس افسران کو اضافی چارج تفویض کرنے کا بھی نوٹیفیکشن جاری کر دیا

منور خان January 02, 2026
فوٹو: پولیس
کراچی:

حکومت سندھ نے گریڈ 21 کے پولیس افسر ایڈیشنل آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) آزاد خان کو کراچی پولیس کا نیا چیف تعینات کر دیا اور نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔

حکومت سندھ کی جانب سے پولیس کے دیگر 4 افسران کی تعیناتی اور 2 پولیس افسران کو اضافی چارج تفویض کرنے کا بھی نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار علی لاڑک کو ایڈیشنل آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ، شرجیل کھرل کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، کپٹن (ر) پرویز احمد چانڈیو کو ڈی آئی جی اسٹیبلیشمنٹ، کپٹن (ر) فیصل عبداللہ چاچڑ کو ڈی آئی جی میر پور خاص رینج تعینات کر دیا گیا ہے۔

حکومت سندھ نے ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کو ڈی آئی جی سکھر رینج اور ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ سندھ اقبال دارا کو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز سندھ کا اضافی چارج بھی سونپ دیا ہے۔
