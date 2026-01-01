شدید دھند کے باعث موٹر وے ایم 2 ٹریفک کے لیے بند

لاہور:
شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹروے ایم ٹو کو کوٹ مومن سے بلکسر تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
موٹروے پولیس کے مطابق بلکسر سے اسلام آباد تک ہیوی ٹریفک اور مسافربردار گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروے بند کرنے کا فیصلہ حادثات سے بچاؤ اور موٹروے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
موٹروے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، متبادل راستوں کا انتخاب کریں اور دھند کے دوران رفتار کم رکھیں۔
مزید برآں، تازہ صورتحال کے لیے موٹروے پولیس ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔