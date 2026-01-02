رفح گزرگاہ کھلنے جا رہی ہے؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے خفیہ معاہدے کا انکشاف

تل ابیب میں متعلقہ حکام نے رفح گزرگاہ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے انتظامی اور سکیورٹی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے

اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت رفح سرحدی گزرگاہ کو فلسطینی اور مصری دونوں جانب سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق اس معاہدے پر عملی کام نیتن یاہو کے موجودہ امریکی دورے سے واپسی کے فوراً بعد شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس پیش رفت کو غزہ کی سرحدی گزرگاہوں کے انتظام سے متعلق علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔

عبرانی چینل کے مطابق تل ابیب میں متعلقہ حکام نے رفح گزرگاہ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے انتظامی اور سکیورٹی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے، تاکہ طے شدہ مفاہمتوں کے مطابق اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جا سکے۔

یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نئی امریکی انتظامیہ غزہ کی صورتحال کو کم کرنے اور افراد و سامان کی نقل و حرکت کو منظم بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ رفح گزرگاہ کو غزہ کے لیے ایک انتہائی اہم اور حیاتیاتی راستہ تصور کیا جاتا ہے۔

دوسری جانب گزشتہ منگل کو برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، آئس لینڈ، جاپان، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں غزہ تک انسانی امداد کی فراہمی بڑھانے کے لیے تمام سرحدی گزرگاہیں کھولنے کا مطالبہ کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ سخت کسٹمز طریقہ کار اور تلاشی کے عمل کے باعث امدادی سامان کی ترسیل میں شدید تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ تجارتی سامان کو نسبتاً آسانی سے داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزرائے خارجہ نے ہفتہ وار 4200 امدادی ٹرکوں کے ہدف کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے کم از کم حد قرار دیا۔

انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال کے دوبارہ بگڑنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شدید سرد موسم، پناہ گاہوں کی کمی اور طبی سہولتوں کی قلت نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔

بیان کے مطابق اب بھی 13 لاکھ افراد کو فوری پناہ کی ضرورت ہے، جبکہ نصف سے زائد طبی مراکز جزوی طور پر کام کر رہے ہیں اور لاکھوں افراد سیلاب اور گندے پانی کے خطرات سے دوچار ہیں۔
