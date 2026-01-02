معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹامی لی جونز کی بیٹی وکٹوریہ جونز کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ سان فرانسسکو کے ایک لگژری ہوٹل میں مردہ پائی گئی ہیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 34 سالہ وکٹوریہ جونز کی لاش یکم جنوری کی علی الصبح فیئر مونٹ سان فرانسسکو ہوٹل کے ایک کمرے سے ملی۔
سان فرانسسکو فائر ڈیپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ یکم جنوری 2026 کو رات تقریباً 2 بج کر 52 منٹ پر ہوٹل سے طبی ایمرجنسی کی اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں۔ طبی عملے نے ایک خاتون کا معائنہ کیا جسے موقع پر ہی مردہ قرار دے دیا گیا۔
بعد ازاں پولیس اور میڈیکل ایگزامینر کو طلب کر لیا گیا اور واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کو صبح تقریباً 3 بج کر 14 منٹ پر ہوٹل بلایا گیا تھا۔
ابتدائی اطلاعات میں کسی قسم کے تشدد یا مشتبہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے اور مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ فی الحال کسی فاؤل پلے کا شبہ ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ تاہم موت کی حتمی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی۔
وکٹوریہ جونز، ہالی ووڈ اداکار ٹامی لی جونز اور ان کی سابقہ اہلیہ کمبرلیا کلافلی کی بیٹی تھیں۔
وکٹوریہ نے کم عمری میں اداکاری کا آغاز کیا اور 2002 میں اپنے والد کے ساتھ فلم مین اِن بلیک 2 میں نظر آئیں۔
بعد ازاں وہ ون ٹری ہل اور دیگر فلموں میں بھی کام کر چکی تھیں۔