عدالت نے اردو یونیورسٹی ملازمین کی پنشن کی عدم ادائیگی کیخلاف درخواست نمٹا دی

یونیورسٹی کا جمع کروایا گیا جواب غیر تسلی بخش ہے، عدالت

ویب ڈیسک January 02, 2026
وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازم کے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جس میں عدالت نے ریٹائرڈ ملازم محمد اسماعیل کے پینشن واجبات 60 روز میں ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وکیل اردو یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ فنڈز کی کمی ہے۔ مالی معاونت کے لئے وفاقی حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔

عدالت کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کا جمع کروایا گیا جواب غیر تسلی بخش ہے۔ درخواست گزار کے واجبات تسلیم شدہ ہیں۔

عدالت نے کہا کہ یونیورسٹی نے تسلیم کیا کہ ریٹائرمنٹ کی مد میں 53 لاکھ سے زائد رقم واجب الادا ہے۔ ریٹائرڈ ملازم کے واجبات ساٹھ روز میں ادا کئے جائیں۔

عدالت کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی احکامات پر عملدرآمد نا ہونے پر ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔
