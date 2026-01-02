راولپنڈی: اسپتال کے واش روم میں خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کا انکشاف

پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک January 02, 2026
راولپنڈی:

راولپنڈی کے کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کے واش روم میں خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔

اسپتال کے سکیورٹی سپروائزر نعمان کی مدعیت میں تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق واش روم سے خاتون کی چیخ و پکار سنائی دینے پر سکیورٹی عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔

مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کے موبائل فون کی جانچ کے دوران نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئیں جس کے بعد پولیس کو طلب کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو حراست میں لے کر باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
