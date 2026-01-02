خوشخبری؛ ایک اور برطانوی ایئرلائن کو پاکستان کیلیے ڈائریکٹ پروازوں کی اجازت

سول ایوی ایشن اتھارٹی نے نارس اٹلانٹک ائیرلائن کو پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت دے دی

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کے ایوی ایشن سیکٹر کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ایک اور نئی غیرملکی ائیرلائن نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔

پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے برطانیہ کی نارس اٹلانٹک ائیرلائن کو پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔

نارس اٹلانٹک ائیرلائن ابتدائی طور پر لندن سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے فضائی آپریشن چلائے گی جب کہ ائیرلائن مانچیسٹر اور برمنگھم اسٹیشنز سے بھی پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔

برطانیہ کی برٹش ائیر پہلے ہی پاکستان کے لیے فضائی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے بعد نارس اٹلانٹک برطانیہ کی دوسری ائیرلائن ہوگی جو پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں چلائے گی۔

ذرائع سول ایوی ایشن اتھارٹی (سی اے اے) کے مطابق نئی غیرملکی ائیرلائن کے پاکستان میں فضائی آپریشن شروع کرنے سے ایوی ایشن شعبے میں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، جو پاکستان کی معیشت کے لیے بھی مثبت پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

 Jan 02, 2026 10:12 AM |
دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان میں قیمتوں کا استحکام، معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے، بلومبرگ

Express News

زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر کی مالیت 21 ارب ڈالرز سے تجاوز کرگئی

Express News

سونا مزید سستا ہوگیا؛ قیمتوں میں آج مسلسل چوتھے دن کمی ریکارڈ

Express News

بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب

Express News

نئے سال کا شاندار آغاز؛ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس کا نیا ریکارڈ قائم

Express News

پاکستان کی اقتصادی ترقی؛ صنعتی، زرعی اور دیگر اہم  شعبوں میں شاندار پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو