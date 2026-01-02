چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، صدر شی جن پنگ کا دوٹوک اعلان

چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور تائیوان کا دوبارہ چین کے ساتھ الحاق ناگزیر ہے، آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی عوام کے درمیان خون اور رشتہ داری کا تعلق ہے۔
نئے سال کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مادرِ وطن کا دوبارہ اتحاد وقت کی پکار ہے اور یہ عمل روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پر کھڑا رہا ہے اور قومی اتحاد کے عزم پر قائم رہے گا۔
یہ بیان چین کی جانب سے تائیوان کے قریب دو روزہ فوجی مشقوں کے خاتمے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ یہ مشقیں امریکا کی جانب سے تائیوان کو 11 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اسلحے کی فروخت کی منظوری کے بعد کی گئی تھیں۔
چینی صدر نے کہا کہ چین عالمی امن اور ترقی کے فروغ کے لیے تمام ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔
انہوں نے ہر سال 25 اکتوبر کو ’’تائیوان ریکوری ڈے‘‘ منانے کے فیصلے کو بھی سراہا، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد تائیوان پر جاپانی قبضے کے خاتمے کی یاد میں منایا جائے گا۔
صدر شی جن پنگ نے چین کی مصنوعی ذہانت اور خلائی صنعت میں ہونے والی پیش رفت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بڑے اے آئی ماڈلز اور چِپس کی تحقیق میں چین نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس سے چین دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔