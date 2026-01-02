پشاور میں کار سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد، ملزم گرفتار

ملزم کے خلاف انسدادِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کردی گئی

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup
پشاور:

اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق فورس گزشتہ کچھ عرصے سے پشاور اور باڑہ کے علاقوں میں سرگرم منشیات اسمگلروں کے ایک منظم گروہ کے خلاف انٹیلی جنس بنیادوں پر آپریشن کر رہی تھی۔ یہ گروہ مختلف کیریئرز کے ذریعے پشاور سے ملاکنڈ تک منشیات کی ترسیل میں ملوث تھا۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ مصدقہ خفیہ اطلاع پر پشاور میں عبدرہ کرکٹ گراؤنڈ، ریلوے لائن روڈ کے قریب ایک مشکوک سوزوکی مہران گاڑی کو روکا گیا۔ تلاشی کے دوران گاڑی میں موجود لاؤڈ اسپیکر باکس سے مہارت سے چھپائے گئے چرس کے 8 پیکٹس برآمد ہوئے۔

ہر پیکٹ کا وزن 1200 گرام تھا جبکہ برآمد ہونے والی منشیات کا مجموعی وزن 9.6 کلوگرام بتایا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران پشاور سے تعلق رکھنے والے گاڑی کے ڈرائیور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔

اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف انسدادِ منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بولڈ لباس پہن کر پرفارم کرتی تو سیٹ پر موجود مردوں سے نظریں ہٹانے کا کہہ دیا جاتا تھا، عالیہ علی

بولڈ لباس پہن کر پرفارم کرتی تو سیٹ پر موجود مردوں سے نظریں ہٹانے کا کہہ دیا جاتا تھا، عالیہ علی

 Jan 02, 2026 12:35 PM |
معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

 Jan 02, 2026 10:12 AM |
دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

سبی: چینک چوک پر دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی

Express News

لاڑکانہ میں پولیس اہلکار نے پیپلزپارٹی کے کارکن اور 8 بچوں کے باپ کو سرعام گولیاں ماردیں

Express News

ملک کے 5 بڑوں کے درمیان پراعتماد رابطے ہوں تو بہتر سمت میں بڑھ سکتے ہیں، راناثنااللہ

Express News

پاکستان نے بنگلادیشی ایئرلائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی

Express News

کراچی میں سال 2026 کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں کے ایم سی افسر سمیت تین جاں بحق، 70 زخمی

Express News

سال 2025 میں بھرتیوں اور کیسز کے فیصلوں میں بہترین کارکردگی دکھائی گئی، ایف پی ایس سی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو