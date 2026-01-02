سندھ میں سرکاری ترقیاتی منصوبوں کی لوکیشن کی تصدیق جی پی ایس سے کرنے کا فیصلہ 

سندھ میں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے تحت 7,500 ترقیاتی اسکیمیں جاری ہیں

ویب ڈیسک January 02, 2026
سندھ حکومت نے آئندہ تمام سرکاری ترقیاتی منصوبوں کی لوکیشن کی تصدیق جی پی ایس سسٹم کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 

وزیر منصوبہ بندی و ترقی سندھ جام خان شورو کی زیر صدارت چیئرمین پی اینڈ ڈی کے دفتر میں اہم اجلاس ہوا جس میں چیئرمین منصوبہ بندی و ترقی سید نجم احمد شاہ سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کی نگرانی کے لیے پہلی مرتبہ ایک جدید کمپیوٹر سافٹ ویئر کے استعمال کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کا کہنا تھا کہ اس کمپیوٹر سافٹ ویئر کے استعمال سے منصوبوں کی مانیٹرنگ میں مزید بہتری آئے گی۔

صوبائی وزیر نے کہا کہ اب تمام ترقیاتی منصوبوں کی لوکیشن کی تصدیق GPS سسٹم کے ذریعے کی جائے گی۔ جبکہ پرانے طریقہ کار میں موجود ڈیٹا کی ممکنہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے براہِ راست جانچ بھی کی جائے گی۔

جام خان شورو نے تمام متعلقہ افسران کو نئے ترقیاتی منصوبوں کو عالمی ترقیاتی اہداف کے مطابق ترتیب دینے کی ہدایت کردی۔
