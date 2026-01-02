’اسٹرینجر تھنگز 5‘ کا فائنل: شائقین نیٹ فلکس پر برہم کیوں؟

فائنل ایپی سوڈ کے آن ایئر ہونے کے دوران پیش آنے والے واقعے پر سوشل میڈیا پر شدید ردعمل ظاہر کیا جارہا ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
نیٹ فلکس کو 31 دسمبر 2025 کی شام ’اسٹرینجر تھنگز‘ سیزن 5 کے آخری قسط کے آغاز کے دوران عارضی طور پر سروس میں خلل کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دنیا بھر کے مداح پریشان ہو گئے۔

مداح جب فائنل ایپی سوڈ چلانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں ایک ایرر میسج نظر آیا جس میں کہا گیا، ’’کچھ غلط ہو گیا ہے‘‘، اور ہوم پیج پر موجود دیگر مواد دیکھنے کی تجویز دی گئی۔ چند منٹوں کے بعد صارفین ریفریش کے بعد ہی قسط دیکھ پائے۔

’اسٹرینجر تھنگز‘ ایک امریکی سائنس فکشن اور ہارر سیریز ہے جو 1980 کی دہائی کے چھوٹے شہر ہاکنز، انڈیانا کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس سیریز میں بچوں اور نوجوانوں کے کردار غائب ہونے والے افراد، مافوق الفطرت مخلوقات اور دنیا کے اپ سائیڈ ڈاؤن کے رازوں کا سامنا کرتے ہیں۔ پراثر کہانی، سنسنی اور دوستی و فیملی کے موضوعات نے اس شو کو عالمی سطح پر مقبول بنایا ہے۔

نیٹ فلکس کو سیزن 5 میں تکنیکی مسائل کا سامنا دوسری بار ہوا، پہلی بار یہ خلل 26 نومبر 2025 کو ابتدائی قسطوں کے دوران سامنے آیا تھا، حالانکہ نیٹ فلکس نے اس بار اضافی بینڈوڈتھ تیار کی تھی تاکہ زیادہ صارفین کے سبب کوئی مسئلہ نہ ہو۔

سوشل میڈیا پر مداحوں نے اس کریش پر شدید ردعمل ظاہر کیا اور فائنل ایپی سوڈ کے دوران سروس میں خلل آنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ قسط دنیا بھر میں بے حد جوش و خروش کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ سیزن 5 تقریباً ایک دہائی پر محیط کہانی کا اختتام ہے اور مداح و ناقدین اپنے تاثرات شیئر کر رہے ہیں۔
 
