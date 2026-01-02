پی ٹی سی ایل کی یو مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ میں 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری

یو بینک کو 4 ارب روپے کی پہلی قسط 31 دسمبر 2025 کو موصول ہو چکی ہے

January 02, 2026
پی ٹی سی ایل گروپ نے یو مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ میں 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری دیدی ہے۔

پی ٹی سی ایل جو یو مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ (یو بینک) کی پیرنٹ کمپنی ہے، کی جانب سے یو بینک میں 15 ارب روپے، تقریباً 53 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری دیدی ہے۔

یہ سرمایہ کاری مائیکروفنانس بینکنگ انڈسٹری میں ہونے والی سب سے بڑی ایکویٹی سرمایہ کاری میں سے ایک ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد یو بینک کی مسلسل اور پائیدار ترقی کو سہارا دینا اور اس کے ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم کی ترقی کو ممکن بنانا ہے تاکہ صارفین تک رسائی اور خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنایا جاسکے۔

یو مائیکرو فنانس بینک کے چیئرمین اور پی ٹی سی ایل گروپ کے سی ای او حاتم باماتراف نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری یو بینک کی ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمتِ عملی پر گروپ کے اعتماد اور مائیکروفنانس بینکنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی صلاحیت کی عکاس ہے۔

یو مائیکرو فنانس بینک کے صدر وسی ای او طوران آصف نے پی ٹی سی ایل گروپ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مسلسل معاونت اور رہنمائی پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ایک نہایت اہم مرحلے پر کی گئی ہے، جب بینک 2026 میں اپنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بینک ٹرانسفارمیشن کی حکمتِ عملی جدت، اور نئی مصنوعات و خدمات کے اجراء پر مرکوز ہے، جن کا مقصد ملک بھر میں لاکھوں صارفین کے لیے مالیاتی خدمات تک رسائی کو وسعت دینا ہے۔ٍ

یو بینک کو 4 ارب روپے کی پہلی قسط 31 دسمبر 2025 کو موصول ہو چکی ہے۔
