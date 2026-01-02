پشاور: حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، کروڑوں روپے برآمد

پشاور:
ایف آئی اے پشاور زون نے حوالہ ہنڈی کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے کروڑوں روپے برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایات پر حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل پشاور اور کمپوزٹ سرکل ایبٹ آباد نے مشترکہ کارروائیاں کیں۔
کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی میں ملوث دو ملزمان شیر نواز اور اجمیر شاہ کو پشاور کے علاقے صدر اور بٹگرام سے گرفتار کیا گیا۔
ترجمان کے مطابق ملزم اجمیر شاہ کے قبضے سے 2500 سعودی ریال اور ایک کروڑ 67 لاکھ روپے نقد برآمد ہوئے، جبکہ ملزم شیر نواز کے قبضے سے 3 لاکھ 74 ہزار روپے برآمد کیے گئے۔
ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق اہم شواہد بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکے۔
ترجمان کے مطابق دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ حوالہ ہنڈی نیٹ ورک میں شامل دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔