سردیوں میں بار بار چھینکیں آرہی ہیں؟ یہ گھریلو نسخے آزمائیں اور الرجی سے بچیں

یہ علامات کبھی کبھار الرجی، خشک ہوا یا فضائی آلودگی کی بھی نشانی ہو سکتی ہیں

ویب ڈیسک January 02, 2026
سردیوں کے موسم میں اکثر افراد چھینکوں اور ناک بہنے کو معمولی زکام سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کہتے ہیں کہ یہ علامات کبھی کبھار الرجی، خشک ہوا یا فضائی آلودگی کی بھی نشانی ہو سکتی ہیں۔ اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو سر درد، ناک میں جلن اور بلغم جمع ہونے جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔

سرد موسم میں ہوا خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی اندرونی پرت اپنی نمی کھو دیتی ہے اور پھیپھڑوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ نتیجتاً آنکھوں اور ناک میں پانی، خارش اور جلن پیدا ہو سکتی ہے، اور نیند میں خلل بھی آتا ہے۔

ماہرین کے مطابق، سرد ہوا کے براہِ راست اثر سے بچنے کے لیے ناک کو صاف کپڑے یا ماسک سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ صبح و شام گرم پانی کی بھاپ لینا ناک کو نم رکھتا ہے اور جلن کم کرتا ہے۔ سونے سے قبل ناک میں تل کے تیل کے دو قطرے ڈالنے سے انفیکشن کا خطرہ کم رہتا ہے، جبکہ رات کو ہلدی والا دودھ پینا جسم کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اندرونی گرمی برقرار رکھتا ہے۔

روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزارنے سے جسم کو وٹامن ڈی ملتا ہے، اور وٹامن سی سے بھرپور کھٹے پھل کھانے سے جسم انفیکشن کے خلاف مضبوط ہوتا ہے۔ گھر اور آس پاس کی صفائی پر توجہ دینے سے دھول اور دیگر ذرات کی وجہ سے الرجی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔

چھینکیں صرف عام زکام کی علامت نہیں بلکہ یہ الرجی، خشک ہوا یا ماحول کی آلودگی کی بھی نشانی ہو سکتی ہیں۔ گھریلو تدابیر اپنانے اور غذائی احتیاط کرنے سے سردیوں میں پھیپھڑوں اور ناک کی صحت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔
